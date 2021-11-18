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لبنان | هل يتجه البلد للإقفال خلال فترة الأعياد؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2021 3:55 مساءً

وسط بيروت

أكد  رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي “لا توجه نحو إقفال البلد خلال فترة الأعياد”.

وأشار عراجي في حديثٍ لـ”الجديد” إلى أنه يسعى لتأمين لقاح “فايزر” للفئات العمرية الصغيرة.

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان ارتفاعاً بعدد الإصابات بفيروس ، حيث بات العداد اليومي يسجّل ما يزيد عن ألف إصابة يوميا.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، رصدت الوزارة 1018 إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 656192، في وقت تم تسجيل 10 حالات وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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