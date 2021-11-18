لبنان | ميقاتي تابع مع وزير الخارجية تفاصيل زيارته المرتقبة إلى موسكو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 31 دقيقة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء: “بحثت مع دولة الرئيس زيارتي موسكو السبت المقبل”.

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب قال: “هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي”.

وعن امكان قيام موسكو بوساطة وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح: “سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك”.

واستقبل ميقاتي سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان، وتم خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

واجتمع ميقاتي مع وفد من جمعية المقاصد برئاسة الدكتور فيصل سنو الذي قال بعد الإجتماع:” دأبت جمعية المقاصد على زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء والرؤساء في سياق وضع الأمور على الطريق الصحيح. نحن نعلم أن تلبية المطالب محدودة في هذه الظروف لكننا لمسنا رغبة من الجميع بتقديم الممكن المتوافر، فنحن جمعية خيرية تقدم خدمات مجانية للمحتاجين وخدمات مدفوعة لغير المحتاجين “.

وردا على سؤال حول استمرارية الجمعية في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، أجاب سنو: نحن موجودون منذ 143 سنة في حقل الخدمة العامة، فالاسم والتاريخ ساعدا كثيرا وقد أثبتت جمعية المقاصد خلال الفترة الأخيرة بعد انطلاق ثورة 17 تشرين أنها موجودة عندما يحتاجها المجتمع اللبناني، وهذا ما قمنا بعد انفجار الرابع من آب حيث قدمنا خدمات صحية واجتماعية للمنطقة المحيطة بالمرفأ إضافة الى الخدمات الطبية داخل مستشفى المقاصد، علما أن الخدمات الإجتماعية تقدم بشكل فصلي لأكثر من 2500 عائلة في بيروت وخارجها، فنحن جمعية خيرية إسلامية لكنها وطنية”.

والتقى ميقاتي وفدا من جمعية “السيدات القياديات” ضم رئيسة الجمعية مديحة رسلان، نائبة الرئيسة ايزابيل منصور، الأمينة العامة رندلى قاسم، أمينة المال ميرنا قراب.

اثر اللقاء اعلنت رسلان: “أطلعنا دولة الرئيس على المؤتمر الذي تنظمه جمعية السيدات القياديات في إكسبو دبي في 27 كانون الثاني المقبل تحت عنوان:” انا لبنانية عربية”، وعرضنا له أهمية هذا المؤتمر، لأن ما يهمنا هو إعادة لبنان الى اشقائه العرب عن طريق المرأة.

أضافت:” يهمنا بناء شراكات إستثمارية جديدة بيننا وبين سيدات عربيات كما ندعو المغتربين اللبنانيين في الإمارات للمشاركة في المؤتمر، وإن شاء الله يكون فاتحة خير لنا ولكل سيدات الأعمال اللبنانيات.

واجتمع ميقاتي مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.