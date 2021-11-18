لبنان | انتهاء اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز: لا قرار بدعاوى مخاصمة الدولة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 12:07 مساءً - منذ 34 دقيقة

لم تتخذ الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أي قرار في دعويي رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عن “الأخطاء الجسيمة” الناجمة عن أعمال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، كما أنها لم تتخذ قرارا بعد بدعوى طلب تحديد المرجع القضائي المختص للنظر برد البيطار المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ولم تعلن الهيئة عن موعد لاجتماع آخر بعد.