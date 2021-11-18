لبنان | قيادة الجيش تنعي الشهيد محمد العرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 12:07 مساءً - منذ 45 دقيقة

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الجندي الشهيد محمد العرب الذي استُشهد بتاريخ 17 / 11 /2021 في مدينة صيدا.

– وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 20 / 7 /1997 شعث ـــ بعلبك.

– تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 7 / 8 /2019

– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

– الوضع العائلي: عازب

– نُقل الجثمان بتاريخ 18 / 11 /2021 الساعة 07.30 من مستشفى حمود ــ صيدا إلى بلدته شعث ــ بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عند الساعة 12.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.