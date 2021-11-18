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لبنان | قيادة الجيش تنعي الشهيد محمد العرب

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 12:07 مساءً - منذ 45 دقيقة

الشهيد

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الجندي الشهيد محمد العرب الذي استُشهد بتاريخ 17 / 11 /2021 في مدينة صيدا.

– وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 20 / 7 /1997 شعث ـــ بعلبك.
– تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 7 / 8 /2019
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
– الوضع العائلي: عازب
– نُقل الجثمان بتاريخ 18 / 11 /2021 الساعة 07.30 من مستشفى حمود ــ صيدا إلى بلدته شعث ــ بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عند الساعة 12.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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