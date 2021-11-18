لبنان | أبيض: مراكز الرعاية تؤمن بعض الأدوية مجاناً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أوضح وزير الصحة فراس أبيض أنه “كان لا بد من القيام بخطوة الرفع الجزئي للدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ولكن أؤكد أن لا رفع تاماً للدعم عنها وما من مفرّ من هذه الخطوة بسبب عدم توفّر الأموال”.

وأضاف أبيض خلال حديث اذاعي: “صحيح أنّ هناك فئة من اللبنانيين غير قادرة على تأمين الدواء لذلك هناك مراكز الرعاية لتأمين عدد من الأدوية مجاناً، والدعم للمواد الأولية سيستمرّ ومصانع الدواء في لبنان تؤمن نحو 500 دواء للأمراض المزمنة وملتزمون بدعمهم”.

إخترنا لك