لبنان | كم بلغ عدد المغتربين المسجلين اليوم للاقتراع في انتخابات 2022؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 8 ثواني

بلغ مجموع اللبنانيين المسجلين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، والتي ستستمر يومياً من الساعة 12:01 صباحاً (وقت فتح النظام) حتى الساعة 4:00 مساءً، اليوم الأربعاء، 180,345 لبنانياً وقد توزعت الأرقام بين الدول كالتالي:

Oceania 16,654

Latin America 4,242

North America 42,367

Europe 56,844

Africa 14,961

Asia 45,277

المجموع: 180,345