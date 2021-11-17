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لبنان | كم بلغ عدد المغتربين المسجلين اليوم للاقتراع في انتخابات 2022؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 8 ثواني

صندوق الاقتراع

بلغ مجموع اللبنانيين المسجلين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، والتي ستستمر يومياً من الساعة 12:01 صباحاً (وقت فتح النظام) حتى الساعة 4:00 مساءً، اليوم الأربعاء، 180,345 لبنانياً وقد توزعت الأرقام بين الدول كالتالي:

Oceania 16,654
Latin America 4,242

North America 42,367
Europe 56,844
Africa 14,961
Asia 45,277

المجموع: 180,345

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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