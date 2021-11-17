لبنان | قيود جديدة على السفر من لبنان الى بيلاروسيا.. اليكم التفاصيل!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 6:17 مساءً

اصدر المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 47/2 الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة، في مطار بيروت الدولي – بيروت حول فرض قيود على السفر من لبنان الى جمهورية بيلاروسيا، جاء فيه:

إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت فرض قيود على السفر من الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية بيلاروسيا

نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية، وحيث أن العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرا إلى بيلاروسيا انطلاقا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظام البيلاروسي “Belavia”، ليتم الاكتشاف لاحقا بأن الغاية من سفرهم هي انتقالهم الى الحدود مع بولندا بغية الدخول الى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب،

وحيث أن هناك صعوبة في التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي،

على جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت حصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا مباشرة أو العابرين (ترانزيت) في مطارات وسيطة بين البلدين بالفئات التالية:

اللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول الى بيلاروسيا أو لديهم إقامة

مواطني بيلاروسيا

العرب والأجانب الذين لديهم إقامة في بيلاروسيا

يعمل هذا التعميم فور صدوره وذلك حتى إشعار آخر..