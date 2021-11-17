لبنان | المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون افتتح أبوابه رسميًا في جونيه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

افتتح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، رسميا في منطقة جونية، ويحتوي على أكثر من 85 سريرًا، وهو مركز للرعاية الطبية ومجهّز بأفضل وأحدث الخدمات والمعدّات الطبيّة. بالإضافة إلى كادر طبي وتمريضي وإداري، تضعه الجامعة اللبنانية الأمريكية في خدمة المنطقة بهدف سد ثغرة النقص وتوفير مركز إضافي للرعاية الطبية الجيدة في وقت هجرة الأدمغة وندرة الموارد ورؤية المرضى متروكين لمصيرهم والأبواب مغلقة في وجوههم.

عقد المؤتمر الصحفي لهذه المناسبة ومراسم قص الشريط برعاية وزير الصحة فراس ابيض، وبحضور القائم بأعمال سفارة قطر علي المطوع ممثلاً السفير إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، وقائد اللواء الطبي العميد الركن جورج يوسف ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك ومطران أبرشية جونيه قدسي الأب إيلي ماضي، النائبان روجيهعازار وشوقي دكاش ومن أعيان المنطقة: السادة نعمة افرام وفريد هيكل الخازن، عضو مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركيةالبروفيسور طوني فريم، رئيس بلدية كسروان البروفيسور بيار كساب، رئيس نقابة مالكي المستشفيات الخاصة البروفيسورسليمان هارون، إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس.