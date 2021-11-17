لبنان | زعيتر ممثلا بري في لقاء مصالحة: مؤامرة تحاك لإضعاف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 4:35 مساءً

رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب غازي زعيتر لقاء مصالحة بين عائلتين من عشيرة جعفر في بلدة فيسان في قضاء الهرمل.

وفي المناسبة القى زعيتر كلمة قال فيها: “المؤامرة التي تحاك هي لإضعاف كل لبنان، وأن الحصار الذي نتعرض له مع الدول التي تساعد لبنان وما يعيشه اللبنانيون هو بسبب الانتصارات التي حققتها المقاومة والجيش والشعب على العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري”، مطالبا الحكومة بأن “تقوم بواجباتها بسرعة في مواجهة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن”، محملا “بعض الوزراء الذين ينتمون إلى قوى سياسية معينة بعرقلة تطبيق المراسيم، وأن أكثر من 70 قانونا أقرها المجلس النيابي لا تزال من دون مراسيم تطبيقية”. وطالبها ايضا بـ”تطبيق الدستور والقوانين، وأن تطلب من كل معني تطبيقها”.

وسأل: “ألم يحن الوقت، ايها المسؤولون، للاقتناع بأن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وما تبقى من ثروة حرجية يكون بتعيين مأموري الأحراج، الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية؟”، مؤكدا أنهم “لا يحتاجون إلى توازن طائفي وهو غير مطلوب للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأن حركة “أمل” و”حزب الله” هما الأحرص على تطبيق الدستور والقوانين في كل شيء”.

وانتقد “أداء بعض القضاء اللبناني الذي قضى على ما تبقى من هذا القضاء عبر ما يقوم به من عدم تطبيق للدستور اللبناني وللقوانين المرعية”.