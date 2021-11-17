لبنان | بيانات وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين تتسرب إلى تيار سياسي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 12:33 مساءً

غرد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر” وقال: “سؤال موجه الى وزير الخارجية، هل تعلم بأن بيانات وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين تتسرب الى تيار سياسي وأصبحت في متناوله ويستخدمها لمصلحته؟ اذا كنت تعلم فتلك مصيبة واذا كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر، نريد جوابا وإجراءات حاسمة تضع حدا لهذه المهزلة”.

وتراهن القوى السياسية الجديدة، كما بعض الأحزاب الممثلة في مجلس النوّاب، على الصوت الإغترابي لتقوية حظوظها بالتغيير المنشود أو لتحسين تمثيلها العددي.

وتشير “الدوليّة للمعلومات” إلى أن الاغتراب اللبناني يضم مليوناً و320 ألف لبناني مقيم خارج لبنان، منهم 170 ألفاً غادروا منذ العام 2019، في حين بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قبل 4 أيام من انتهاء المهلة في 20 تشرين الثاني 165481 بعد أن كان 82965 في 2018، وشارك من بينهم 47799 مقترعاً أي بنسبة 56 في المئة.