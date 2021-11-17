لبنان | بعد فضيحة الشهادات المعطاة للطلبة العراقيين.. وزير التربية يتحرك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كلّف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الإدارة والمستشارين القانونيين البدء بالتحقيق الإداري في قضية الشهادات المعطاة للطلبة العراقيين.

وكانت صحيفة “المدن” نشرت الثلاثاء تقريراً تحت عنوان “فضيحة الشهادات المباعة للعراقيين تتوسع: 10 آلاف دولار للدكتوراه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون”.

وأضافت إن “العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه”.

توعد الحلبي، بملاحقة مزوري شهادات دراسات عليا في لبنان لآلاف الطلبة العراقيين، “في حال ثبوت ذلك”.

كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قراراً رسمياً يقضي بتعليق دراسة مواطنيها في 3 جامعات لبنانية خاصة، “لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية”.