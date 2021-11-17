لبنان | الأبيض: مستعد لفتح الاستيراد الطارئ لكن ضمن شروط السلامة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

أوضح وزير الصحة فراس الابيض أنه لدينا ممارسات في القطاع الصحي غير مناسبة كما ان الصناعة الدوائية لم تدعم في لبنان.

وقال في حديث إذاعي: “هناك تخزين بالبيوت وعند بعض الصيادلة، وفي هذا السياق قمنا بالأمس بسلسلة مداهمات للمخازن وأقفلناها بالشمع الأحمر”.

وعن رفع الدعم، أكد الأبيض ان الادوية التي تتراوح أسعارها بين 7 و8 آلاف أصبح سعرها 40 ألف وفحوص الفيتامين D سنخفف الدعم عنه، أما المستلزمات وأدوية الامراض العصبية وغسيل الكلى فلم يرفع الدعم عنها، وكل المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الدوائية لا تزال مدعومة 100% وهذه الصناعة تؤمن 450 دواء، مضيفاً: “يمكن للصيدلي ان يساعد المريض على اختيار دواء الجنريك”.

وأضاف: “لدينا 250 مركز للرعاية الطبية موجودة على كامل الاراضي اللبنانية ونحن بطور زيادة نوعية وكمية الادوية وباستطاعة اي مواطن ان يأتي اليها ويسجل اسمه، وخلال 4 اسابيع سيطبق نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة، والخدمات الصحية كانت موجودة في مناطق معينة والآن تحول الى نظام أكثر عدالة وكل الجهات الدولية تقول بأنها مستعدة للمساعدة نتيجة هذا التحول، أما اليونيسف والسفارة الاميركية سلمتنا 97 طنا من المستلزمات وستوزع على كل مراكز الرعاية الأولية”.

وتابع: “انا مستعد لفتح الاستيراد الطارئ لكن ضمن شروط السلامة، وعن انشاء المختبر المركزي هناك دعم من فرنسا والاسبوع المقبل سأتوجه الى باريس لتأمين الأموال”. وأشار الى ان هناك كواشف دخلت الى لبنان بأسعار غير مدعومة وهو الذي الى حصول بلبلة.

ولفت الى ان تكاليف المستشفيات ارتفعت بحوالى 8 و9 أضعاف في حين ان التعريفات لا تزال كما هي، مضيفًا: “اليوم لدينا اجتماع مع الجهات الضامنة الرسمية لرفع التعرفة، في حين ان هناك بعض المستشفيات تستغل المريض، كما سندعم موظفي المستشفيات الحكومية ابتداء من الشهر المقبل”.

ورداً على سؤال، قال الابيض: “الواقع الذي شاهدته في مركز السانتا ماريا كان صادماً وهناك مسؤولية على الوزارة والجهات الرقابية في وزارة الصحة عينت لجنة لمتابعة هذا الموضوع والتقرير سيصدر خلال ايام، هذا المركز منذ بداية هذا العام لم يتقاضى الاموال ولكن هذا الامر لا يبرر المشاهد واليوم هناك دراسات لزيادة التعرفة التي تعطى لهم لمساعدتهم على الاستمرار”.

وأكد ان كل اللقاحات لا تزال مدعومة، أما اللقاح الثالث لـ”كورونا” سيعطى للعاملين الصحيين وللذين اعمارهم فوق 60 عاماً.