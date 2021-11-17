لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق.. هل لامس عتبة الـ23 ألف؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً. وسجل الدولار 23 ألف ليرة لبنانية للشراء و22950 ألف ليرة لبنانية للبيع.

وتراوحت تسعيرة الدولار أمس الثلاثاء بين 22850 و22900 ليرة لكل دولار في السوق السوداء.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان من جديد، بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعش فيه لاقتصاد اللبناني في خضم أزمة سياسية ومالية لم يشهدها من قبل، ما دفع إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الأزمات المعيشية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وتحاول الحكومة اللبنانية الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد، إلّا أن عقبات سياسية تقف في وجهها وخصوصاً الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي دفع “حزب الله” إلى تعطيلها بالكامل ومنع اجتماعها منذ أكثر من 3 أسابيع.