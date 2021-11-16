لبنان | بالفيديو: عُبوة معدّة للتفجير عن بُعد داخل علبة “شوكولا” في بشامون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

عُثر مساء اليوم الثلاثاء على عبوة معدّة للتفجير عن بُعد في أحد المنازل في بلدة بشامون داخل علبة “شوكولا”.

وأفادت معلومات صحفية بأن “العميد في الجيش اللبناني علي عواركة قائد مخابرات منطقة البقاع سابقاً كان تلقى منذ قرابة السنة والنصف هدية عبارة عن العلبة المذكورة أنفاً، حيث قام بدوره حينها بإعطائها لنجلته المقيمة في بشامون بشارع 33”.

وأشارت المصادر عينها إلى أنه “تم ملاحظة المواد المتفجرة الموجودة داخل علبة شوكولا بعد نفادها”. وضرب الجيش طوقاً أمنياً في المكان ويعمل على تفكيك المُتفجّرة.