لبنان | احذروا من السيول.. وأمطار غزيرة في الـ”ويك أند”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية LARI بأنه يتوقع هطول أمطار متفرقة من مساء الجمعة لغاية الاثنين، قد تكون شاملة وغزيرة أحيانًا يرافقها برد ورعد.

وطلبت من المزارعين انهاء اعمال زرع الاصناف الشتوية من قمح، شعير وغيرها، انهاء اعمال قطف الزيتون، انهاء قلع البطاطا اذا كان هناك لزوم لذلك، كما طلبت من المواطنين الانتباه من الانزلاقات على الطرقات عند هطول الامطار ومن حدوث السيول.

في هذا المجال، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان: