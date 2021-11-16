لبنان | “اليونيسف”: 97 طناً من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قدّمت “اليونيسف” من خلال تمويل من الحكومة الأميركية 97 طناً من المستلزمات الطبية المنقذة للحياة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار أميركي، إلى وزارة الصحة العامة استجابة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية الذي تعاني منه المرافق الصحية في كل أنحاء لبنان”.

وأشارت في بيان إلى أن “شحنة المساعدات الإنسانية وصلت، صباح اليوم، إلى مطار بيروت الدولي عبر طائرة تم تأمينها من قبل اليونيسف. وشملت الشحنة أدوية أساسية وأملاح الإماهة الفموية ومضادات حيوية ومستلزمات طبية وجراحية ومعدات غذائية.

وستساعد هذه المستلزمات حوالى مليون طفل وامرأة في الحصول على الرعاية الصحية، لأكثر من عام، في 5 مستشفيات حكومية و166 مركزا للرعاية الصحية الأولية ومراكز للتطعيم المتواجدة على الحدود البرية اللبنانية”.

ولفتت إلى أنه “كجزء من استجابتها للأزمات المتعددة التي تضرب لبنان، وصلت المستلزمات الطبية إلى مطار بيروت ونقلت مباشرة إلى مستودع تابع لليونيسف حيث تم استلامها من قبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ووزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو”.

وأكدت أنها “ستقوم في الأسابيع المقبلة بتسليم المستلزمات مباشرة إلى مرافق الرعاية الصحية كجزء من جهودها المضاعفة لدعم الأسر التي تعاني من هذه الأزمة غير المسبوقة، نتيجة الهبوط الهائل في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إذ أصبحت الأسر تجاهد من أجل تغطية تكاليف أبسط المواد الأساسية الضرورية. وعززت اليونيسيف برنامج مساعداتها الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم في حالات الطوارئ لتجنب انهيار خدمات المياه العامة، وضمان حصول آلاف الأطفال على التعليم، والرعاية الصحية، وخدمات حماية الطفل. ومع ذلك، تبقى الحاجات هائلة، وتحتاج اليونيسف إلى مزيد من الدعم للوصول إلى جميع الأطفال الأكثر ضعفاً”.

وتحدثت شيا فقالت: “تفخر حكومة الولايات المتحدة بدعم جهود اليونيسف لتقديم المستلزمات الطبية المنقذة للحياة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا للقطاع الصحي في لبنان، فهذه واحدة من جهود عدة نقوم بها مع شركاء موثوق بهم لمساعدة الشعب اللبناني”.

وبدوره، قال الأبيض: “في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لا يزال دعم اليونيسف والمجتمع الدولي يؤدي دورا مهما في تخفيف المصاعب المستمرة”.