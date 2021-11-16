لبنان | ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة تركيا: نقدر لأنقرة اهتمامها الدائم بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متانة العلاقات اللبنانية – التركية، وشدد خلال إستقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو على “أن ما بين لبنان وتركيا علاقات تاريخية وطيدة، ونحن نقدر لتركيا اهتمامها الدائم بلبنان ودعمها له على المستويات كافة”.

وأبدى اوغلو سروره للقاء الرئيس ميقاتي، ووجه له دعوة رسمية لزيارة تركيا قريبا للبحث في مجالات التعاون. وأبدى اهتمام تركيا بدعم القطاع الصحي في لبنان سيما المستشفيات الحكومية، وتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية، وبتقوية الاستثمارات والتعاون السياحي”.

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل وزير الخارجية التركي في حضور الوفد المرافق وسفير تركيا لدى لبنان على باريش أولوسوي. وشارك في جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس الأبيض.