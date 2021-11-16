لبنان | اليكم عدد المغتربين الناخبين لعام 2022 بحسب القارات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة
Oceania 15,196
North America 38,441
الانتخابات النيابية اللبنانية
بلغ اليوم الثلاثاء في 16/11/2021، عدد اللبنانيين المسجلين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022، والتي ستستمر يومياً من الساعة 12:01 صباحاً (وقت فتح النظام) حتى الساعة 4:00 مساءً، 165,481 لبنانياً وقد توزعت الأرقام بين الدول كالتالي:
Oceania 15,196
Latin America 3,756
North America 38,441
Europe 52,874
Africa 13,613
Asia 41,601
Total: 165,481