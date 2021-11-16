لبنان | دولار السوق السوداء مستمر “بالتحليق”.. كم بلغ صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 22800 ل. ل. للشراء و22900 ل.ل. للمبيع للدولار الواحد.

واقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس ما بين 22900 و23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل صباحاً ما بين 22800 و22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.