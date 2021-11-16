لبنان | ميقاتي ينفي هذه الاخبار جملةً وتفصيلاً!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي:

“يتم التداول بأخبار مفادها التحضير لحلول للازمة السياسية على قاعدة ”البيطار مقابل مجلس الوزراء”.

إن دولة رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا، ويؤكد ان خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الاول هي الاساس، وخلاصتها ان لا تدخّل سياسيا على الاطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح.