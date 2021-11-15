لبنان | وزير البيئة: لسنا جاهزين للكوارث!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكّد وزير البيئة ناصر ياسين، أن “رئيس الحكومة سيتابع موضوع الطوافات بالاضافة الى التحقيقات لمحاسبة المسؤولين وخطر تجدد الحرائق ما زال مرتفعاً على الرغم من انخفاضه تباعاً والامطار ستساعد على تلافي الأسوأ”.

ياسين وفي حديث له لقناة الـ”MTV” أكد أن “الرئيسين بري وميقاتي أعربا عن استعدادهما لدعم أي قانون من شأنه حماية الثروة الحرجية والحرارة المرتفعة والجفاف والرياح ساهمت في انتشار الحرائق مع إطلاق شرارة بفعل تدخل انساني قد يكون متعمداً ام لا”.

وتابع، “القراءة الأولية تظهر احتراق مكب عشوائي في الجنوب تسبب بامتداد النيران الى الاحراج المجاورة والاعشاب اليابسة الموجودة في بيت مري فاقمت الحريق وسننشر تقريراً مفصلاً حول هذه الحرائق”.

وأردف، “لسنا جاهزين للكوارث ونحن بحاجة لمأموري احراج ونعمل على الوقاية من حرائق في وزارة البيئة وعلى مشروع قانون الحرائق كما على تحديث الاستراتيجية المقرة عام 2009”.