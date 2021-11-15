لبنان | أزمة جديدة.. لقاح الإنفلونزا في لبنان بـ 20 دولار!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع اقتراب موسم الشتاء لاحظ اللبنانيون ان اللقاح ضد الانفلونزا غير متوافر بعد في الصيدليات او لدى الأطباء ولاسيما أطباء الأطفال.

أما لناحية انتشار الفيروس، فقد أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا، ​عبد الرحمن البزري​، إلى أن “الأعراض اصبحت مشتركة بين الكورونا والانفلونزا، وسبب عدم ظهور الانفلوانزا في العام الماضي، كان الوقاية”.

ولفت إلى أن “لقاح الانفلوانزا غير متوفر للجميع في الاسواق وفي العيادات، ومن المفترض ان يكون هناك نوع من الدعم على هذا اللقاح”، واوضح أن “كلفة اللقاح تلامس العشرين دولار لـ”اللقاح الواحد” وحتى لو وصل اللقاح الى لبنان فسيكون بكميات قليلة”.

الجدير ذكره أن اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19، أوصت بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، والبدء بتطعيم الفئات نفسها التي كان لها الأولوية بتناول الجرعتين الأولى والثانية، أي الفرق الطبية والتمريضية، والمسنّين.