لبنان | بماذا تعهد الوزير نصار لاتحاد وكالات السياحة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبرت لجنة متابعة اتحاد وكالات السياحة والسفر في بيان، أن “من يحب لبنان يعمل لأجل كل لبنان من دون استثناء”، مشيرة إلى أنه “من هنا كانت استجابة وزير السياحة وليد نصار لمناشدة اتحاد وكالات السياحة والسفر لجهة تعميم الرزمة السياحية التي أطلقها معاليه قبل أيام عدة، لتشمل كل الوكالات السياحية في لبنان المتخصصة بالبرامج السياحية المنتسبة وغير المنتسبة إلى نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر، ووعد معاليه بخطوات كبيرة وملحوظة خلال الفترة المقبلة من شأنها تنشيط السياحة في لبنان لتشمل كل الوكالات”.

ولفتت إلى أنه “في اللقاء الذي جمع، إلى جانب معاليه، وفد اتحاد وكالات السياحة والسفر الذي ضم الزملاء: عدنان الرواس، محمد باقر طالب، زهراء الحسن، عمر درويش، زياد العجوز، إيهاب إبراهيم، زهى خزعل وإيلي باسيل، تعجب الوزير من عدم معرفة الوكالات المرخصة في لبنان بحيثيات الرزمة التي طرحها، وقال: كنت طلبت من نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر تقديم كل الوكالات المنتسبة وغير المنتسبة إلى النقابة التي تعمل في هذا المجال وإني لم أستثني أحدا لما فيه خير للبنان والسياحة فيه.

وفي هذا الصدد، أعطى الوزير توجيهاته للمباشرة بتحديث أسماء الوكالات التي يمكنها تقديم الرزمة السياحية، متمنيا التوفيق في الموسم المقبل.

وشكر الوفد لوزير السياحة تفهمه واستجابته السريعة، التي إن دلت على شيء، فإنها تدل على حرصه على تنشيط السياحة اللبنانية وتوسيع رقعة العمل لتشمل كل الوكالات والشركات”، متمنيا له التوفيق في عمله”.