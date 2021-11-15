لبنان | وزير كويتي السابق: طالما لبنان ليس للبنانيين فلسنا مجبرين بالتعامل معه!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:50 مساءً - منذ 38 دقيقة

ربط وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة تصعيد الكويت المستمر حيال لبنان، بموضوع الخلية المرتبطة بحزب الله والتي تم الكشف عنها قبل أيام في الكويت، وقال بن طفلة :”إذا استمرّ لبنان بسياسته الرّعناء وبقي يأتمر بأوامر طهران فأتوقع أن يكون هناك تصعيد ليس فقط من الخليجيين وإنما حتى من أطراف أخرى عربية وغير عربية.”

وعن إمكانية أن يطال التصعيد اللبنانيين في الخليج قال بن طفلة ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار:

“بحسب قراءتي للأحداث إذا لم تتغيّر السياسة اللبنانية فربما يكون مثل هذا السيناريو مطروحا أو في ذهن متخذي القرار في دول الخليج.”

واعتبر بن طفلة أن من يتخذ القرار في لبنان اليوم يلبس عمامة (في إشارة إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله)، وقال:

“إن لبنان استبدل السروال الأسود الجميل الذي كان يلبسه نصري شمس الدين بسروال إيراني مخطط طولاً، واستبدل الطربوش اللبناني بالعمامة”، وأضاف: “طالما لبنان ليس للبنانيين فلسنا مجبرين بالتعامل معه”.

واستبعد بن طفلة نجاح أي وساطة للجامعة العربية أو لقطر في المدى القريب.