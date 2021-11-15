لبنان | أرقم “مقلقة”.. ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265% خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:49 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت ​الدولية للمعلومات​ دراسة، استنادا إلى ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أشارت فيها إلى أنه “مع تزايد حدّة ​الانهيار الاقتصادي​ والاجتماعي الذي يشهده ​لبنان​ منذ عامين. ترتفع المخاوف من زيادة ​جرائم القتل​ والسرقة بفعل الحاجة والعوز، فمن يملك قد يصبح هدفاً لمن لا يملك أو لمن لم يعد يملك شيئاً. والأرقام حول ارتفاع جرائم السرقة والقتل تؤكد هذه المخاوف. فخلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 212%، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 265% وارتفعت جرائم القتل بنسبة 101%”.

وأوضحت أنه “خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي وصل صافي عدد السيارات المسروقة إلى 1,097 ​سيارة​ مقارنة بـ351 سيارة في الفترة ذاتها من العام 2019. أي بمعدل 3.6 سيارة يومياً”.

وكشفت الدولية للمعلومات، أن “جرائم السرقة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2021 ارتفعت مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 وبلغت نسبتها 265.6%، إذ سجّلت خلال شهر تشرين الأول 503 جرائم سرقة مقارنة بـ411 جريمة سرقة في شهر أيلول. أي بمعدل 16 جريمة سرقة يومياً”.

ولفتت إلى أنه “تراجعت بشكل محدود أعداد القتلى بنسبة (1.1%) خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. أما بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 فقد يتبّن لنا انها ارتفعت بمقدار 90 قتيلاً أي بنسبة 101%”.