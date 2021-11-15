لبنان | المستندات المطلوبة للتغطية الإعلامية في ذكرى الإستقلال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:48 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت قيادة الجيش وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، الذي تقيمه قيادة الجيش في وزارة الدفاع الوطني – اليرزة بتاريخ 22/11/2021 برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 18 /11/ 2021 حداً أقصى المستندات التالية:

– لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.

– صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وسيتم نقل وقائع العرض العسكري مباشرةً عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم.