لبنان | المستندات المطلوبة للتغطية الإعلامية في ذكرى الإستقلال

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:48 مساءً - منذ 3 ساعات
– لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.
الجيش اللبناني
دعت قيادة الجيش وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، الذي تقيمه قيادة الجيش في وزارة الدفاع الوطني – اليرزة بتاريخ 22/11/2021 برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 18 /11/ 2021 حداً أقصى المستندات التالية:
– لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.
– صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
وسيتم نقل وقائع العرض العسكري مباشرةً عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم.