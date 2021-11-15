لبنان | كم بلغ عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات النيابية، بلغ 150409 وذلك حتى ظهر اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني. وقد توزعوا على الشكل الآتي:

13601 في أوقيانيا

3427 في أميركا اللاتينية

34447 في أميركا الشمالية

48729 في اوروبا

12409 في إفريقيا

37796 في آسيا

وتنتهي مهلة تسجيل المغتربين بعد 5 أيام وتحديداً في 20 تشرين الثاني الحالي.

يذكر أن مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج العربي أطلقت حملة اعلامية لتشجيع التسجيل في بلدان الاغتراب للتصويت في الانتخابات النيابية 2022، فأمام الاغتراب اللبناني اليوم استحقاقان هما: تأكيد حق الاغتراب اللبناني في التصويت والانتخاب، وانتخاب من يمثله وما يمثله المغتربون من قوة انتخابية كبيرة لضمان وصول من يعبر عن مصالح واهتمامات المغتربين إلى الندوة البرلمانية.