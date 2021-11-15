لبنان | كم بلغ عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة
13601 في أوقيانيا
الانتخابات اللبنانية
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات النيابية، بلغ 150409 وذلك حتى ظهر اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني. وقد توزعوا على الشكل الآتي:
13601 في أوقيانيا
3427 في أميركا اللاتينية
34447 في أميركا الشمالية
48729 في اوروبا
12409 في إفريقيا
37796 في آسيا
وتنتهي مهلة تسجيل المغتربين بعد 5 أيام وتحديداً في 20 تشرين الثاني الحالي.
يذكر أن مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج العربي أطلقت حملة اعلامية لتشجيع التسجيل في بلدان الاغتراب للتصويت في الانتخابات النيابية 2022، فأمام الاغتراب اللبناني اليوم استحقاقان هما: تأكيد حق الاغتراب اللبناني في التصويت والانتخاب، وانتخاب من يمثله وما يمثله المغتربون من قوة انتخابية كبيرة لضمان وصول من يعبر عن مصالح واهتمامات المغتربين إلى الندوة البرلمانية.