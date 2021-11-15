لبنان | ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار بنسبة 77٪؜

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

سجلت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً خلال شهر تشرين الأول الفائت، وازداد عدد الركاب بنسبة 71 في المئة وبلغ 414 ألفا و 378 راكباً، رافعاً بذلك المجموع العام للمسافرين من لبنان واليه منذ مطلع العام 2021 وحتى نهاية الشهر العاشر منه الى ثلاثة ملايين و522 ألفاً و174 راكباً مقابل 1 مليون و989 ألفاً و626 راكباً في الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 اي بزيادة 77 في المئة.

كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية من لبنان واليه خلال شهر تشرين الأول الفائت بنسبة 54 في المئة وبلغ 3707 رحلات.

وقد توزعت حركة المطار خلال تشرين الأول 2021 على الشكل الآتي:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 414 ألفا و378 مسافرا (بزيادة 71,67 في المئة عن تشرين الأول 2020) اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 76,19 في المئة وسجل 192 ألفا و780 راكبا، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 67,43 في المئة وبلغ 220 ألفا و406 ركاب، في حين ارتفع عدد المسافرين بطريق الترانزيت بنسبة 272,5 في المئة وسجل 1192 مسافراً.

ومع انتهاء الشهر العاشر من هذا العام، يصبح مجموع الركاب في المطار ثلاثة ملايين و522 ألفا و 174 راكبا بزيادة 77 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي . حيث ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 82,66 في المئة وسجل 1 مليون و674 ألفا و497 راكبا، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 71,57 في المئة وبلغ مليون و834 ألفا و 585 راكبا وارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 261 في المئة وسجل 13092 راكبا.

وازداد مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2021 بنسبة 54,58 في المئة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الفائت وسجل 3707 رحلات، منها 1854 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 54,75 في المئة) و1853 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 54,41 في المئة). وبالتالي اصبح مجموع الرحلات الجوية من لبنان واليه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 32370 رحلة مقابل 21875 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة 47,97 في المئة.

يشار الى ان مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الثاني الحالي بلغ 162 ألفا و951 راكبا، منهم 72791 وافدا الى لبنان و89848 مغادرا من لبنان.