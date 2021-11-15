لبنان | هارون يتحدث عن هدية مسمومة من الحكومة إلى الموظفين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 18 دقيقة

أوضح رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن “زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة أجور كل الشطور التي ستعقبها حتما، هي بمثابة هدية مسمومة تقدمها الحكومة إلى الموظفين”.

وقال في بيان: “مهما بلغت قيمة هذه الزيادة، فإنها غير كافية، لا بل إنها سوف تتسبب بنسبة إضافية من التضخم، يتخطى قيمتها ويلغي مفاعيلها حتى قبل أن يحصل الموظف على الزيادة هذه”.

ورأى أن “هذا الأسلوب المبتور في المعالجة عديم الإفادة، في ظل حكومة عاجزة عن الاجتماع بسبب الخلافات المتنوعة في وسطها، بينما البلد يغرق في مزيج قاتل من الأزمات، ولا يستطيع أن يصوغ بديلا عن خطة إنقاذية كاملة شاملة، تبدأ بوقف ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أرخى بظلال الجوع على الناس”.