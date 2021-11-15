لبنان | السفارة الفرنسية: دفعة استثنائية من المساعدات الطبية الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، أن “دفعة جديدة واستثنائية من المساعدات الطبية وصلت الى لبنان هذا الاسبوع، بالتنسيق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في اطار الدعم المباشر التي تقدمه فرنسا للشعب اللبناني من أجل مساعدته على مواجهة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها”.

وأشار البيان الى ان “وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الصحة والتضامن الفرنسية وجمعية توليب قدموا هذه الهبة البالغة قيمتها مليون يورو، وتشمل 30 جهازا لاستخراج الأوكسجين، 25 جهازا للتنفس، 50 ألف فحص كورونا، 200 ألف كمامة، 8 حقائب مليئة بالأدوية منها 5 مخصصة لطب الأطفال، ومركزا صحيا متنقلا يتيح رعاية 500 شخص مصاب بجروح خطيرة. وسيتم توزيع هذه المعدات على 3 مستشفيات حكومية (بيروت وطرابلس وتبنين) وعلى مستشفى راهبات الوردية الخاص، مما سيسمح بتلبية حاجات السكان الطارئة في مجال الصحة، بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا، على ان يتم توزيع المساعدات تحت إشراف السفارة الفرنسية”.