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لبنان | استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من ليل الجمعة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

الطقس

ما زال يؤثر الطقس المستقر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، واحتمال منخفض جوي ممطر بين ليل الجمعة والأحد.
وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٨ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٤ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة
٢- الجو غائم وسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح شرقية إلى شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٤٠ كم/س تنشط أحيانًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠-٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر.
الجو قليل السحب، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبيًا، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر
الجو مشمس إلى غائم جزئيًا، مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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