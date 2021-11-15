لبنان | استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من ليل الجمعة

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الطقس
ما زال يؤثر الطقس المستقر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، واحتمال منخفض جوي ممطر بين ليل الجمعة والأحد.
وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:
الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٨ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٤ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة
٢- الجو غائم وسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح شرقية إلى شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٤٠ كم/س تنشط أحيانًا
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠-٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الثلاثاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر.
الجو قليل السحب، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س
الأربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبيًا، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر
الجو مشمس إلى غائم جزئيًا، مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س