لبنان | استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من ليل الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

ما زال يؤثر الطقس المستقر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، واحتمال منخفض جوي ممطر بين ليل الجمعة والأحد.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٨ و٢٦ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٤ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٣ و٢١ درجة

٢- الجو غائم وسحب عالية ومتوسطة

٣- الرياح شرقية إلى شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٤٠ كم/س تنشط أحيانًا

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠-٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر.

الجو قليل السحب، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبيًا، تتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ إلى ٢٢ درجة بقاعًا ومن ١٢ إلى ٢١ درجة على ١٠٠٠ متر

الجو مشمس إلى غائم جزئيًا، مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س