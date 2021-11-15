لبنان | تجار لبنان الشمالي: لتركيب عدّادات للمولدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

طالبت “جمعية تجار لبنان الشمالي” في بيان، وزارتي الطاقة والاقتصاد بـ”تركيب عدادات للمولدات اذا كانت حجة اصحاب المولدات انهم لا يمكنهم تحمل اعباء كلفتها، كما لا يمكن للمواطن تحملها، وانه لم يعد يحتمل كلفة الاشتراك التي فاقت قدرته، وخصوصا ان اصحاب المولدات يتقاضون الاشتراك بالدولار فيكفي المواطن الاعباء اليومية التي يواجهها في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع اسعار السلع”.

كما طالبت الجمعية بـ”تحديد ساعات التغذية من شركة كهرباء لبنان اذا كان من الصعب الآن زيادة ساعات التغذية”.

وفي هذا المجال، أكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء عبر الصحف صباح اليوم انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي. ويشترط البنك الدولي اصلاحات عدة مقابل تمويل اتفاقية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، في مقدّمها تغيير التعرفة، لذا يعمل الجانب اللبناني على إعداد دراسة يتمّ على اساسها تحديد سعر الكيلواط /ساعة.