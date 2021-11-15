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لبنان | دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الهادي”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا

استقرّ دولار السوق السوداء اليوم الإثنين بعدما سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً مردّه الأزمات المتتالية على لبنان آخرها القطيعة الخليجية جراء تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي وإصراره على عدم الاستقالة.

وسجّل الدولار صباح اليوم 22750 ليرة لبنانية للشراء و22700 ليرة للبيع. وأطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5”.

ويهدف الصندوق إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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