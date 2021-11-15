لبنان | ياسين: تحقيق جدي في حال تعمّد افتعال الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

أسف وزير البيئة ناصر ياسين عن لاستمرار الحرائق منذ أمس، لا سيما في البقاع الغربي، حيث لم تتمكّن طوافات الجيش من الوصول ليلاً وسيارات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول.

وأعلن ياسين في حديث إذاعي عن نيته التوجه الى معاينة الوضع على الارض في اماكن الحريق، قال: الأساس أولاً هو الوقاية من حرائق الغابات وهناك استراتيجية لهذا الأمر عمرها 12 عاماً ونعمل على تجديدها والأهم هو تنفيذها.

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي للذهاب نحو تحقيق جدي في حال كان هناك من افتعل الحرائق ولكن هناك أيضاً إهمال، داعياً الى العمل على موضوع الاستجابة لهكذا كوارث ويجب دعم وتطوير عمل الدفاع المدني فالمتطوعون كانوا يعملون باللحم الحيّ وهناك فوضى بالاستجابة ويجب تنظيم عملية الاستجابة.