لبنان | هل تمّت السيطرة على الحريق في بيت مري؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أكد رئيس بلدية بيت مري أنه تمت السيطرة تقريباً على الحريق ولكن الدفاع المدني لا يزال في حال استنفار والبلدية تعمل على تأمين المياه لان موارد المياه القريبة استهلكت بالكامل.

يذكر أنه تجدد الحريق في بيت مري بعد ظهر أمس بفعل سرعة الرياح والطقس السيّئ، متسبّباً بمحاصرة المنازل. وأطلق الأهالي مناشدات لصهاريج المياه في البلدات المجاورة، ولمراكز الدفاع المدني أيضاً في المنطقة، للتدخّل وتزويد السيارة بالمياه لتتمكّن من استئناف عملها.

من جهته، أكد المدير العام الدفاع المدني العميد ريمون خطار أمس أنّ “العمل جارٍ بكل الإمكانات المتوفرة في أيدنا وبمؤازرة الجيش ونسعى لتكثيف الجهود لحماية الناس وأرزاقهم، لأنّ رقعة الحريق كبيرة في بيت مري”، وقال: “لا أريد استباق التحقيقات ولكن يبدو أنّ حريق اليوم مفتعل”.

وتابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عمليات إخماد الحرائق في عدد من المناطق، لا سيما في منطقة بيت مري حيث شاركت أكثر من 14 آلية للدفاع المدني من مراكز برج حمود، قرنة شهوان، بسابا، التحويطة، بحمدون، مزرعة يشوع، بعبدات، برمانا، ضهور الشوير، بصاليم وطريق الجديدة، وتتوجه الآن آليات إضافية من مراكز زحلة وبرج البراجنة ليرتفع عدد آليات الإطفاء إلى 19.