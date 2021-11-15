لبنان | يوسف دياب: ما اراه توطئة سياسية باتجاه الدفع لتطيير الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

اعتبر المحلل السياسي يوسف دياب ان قضية 4 آب تعالج ببعد سياسي اكثر منه بالبعد القانوني لأن المتهمين من السياسيين متضررون من مسار التحقيق.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “القضاء اليوم يعيش حالة ضياع لم يعشها من قبل .. نعيش “خبيصة”.. ووكلاء الدفاع يتعسفون في استخدام دعاوى الرد والامر يضرّ بمسار التحقيق وبالقضية “.

ورأى ان “الفيتو الطائفي على العمل القضائي سابقة في تاريخ لبنان وهو موضوع يجب ان يتمّ وضع حدّ له وان كانت المرجعيات الدينية معنية بنهضة البلد يجب ان تكفّ عن هذا الموضوع”.

وفي موضوع الانتخابات، اعتبر اتن “الكثير من القوى السياسية لا مصلحة لديه باجراء انتخابات نيابية.. والاكثرية الحالية تحديدا لا مصلحة لديها بذلك”.

وتابع: “هناك ضغط دولي واممي لعدم تأجيل الاستحقاق النيابي… ولكن بتقديري ان بعض القوى السياسية مستعدة ان تدفع البلاد نحو الحريق وهناك مشاهد من عين الرمانة الى عيون السيمان وخلدة وغيرها يجب التوقف عندها قبل الانتخابات “.

واشار في السياق، الى ان “اول من سقط في احداث الطيونة قد يكون سقط برصاص جندي في الجيش اللبناني.. والحديث عن كمين معروف ما الهدف منه في السياسة”.

وقال: “ما اراه توطئة سياسية باتجاه الدفع لتطيير الانتخابات.. حتّى قصّة تقريب المهلة مشكوك فيها “.

وتابع: “اشكك الى حدّ كبير في امكانية ادارة الانتخابات وفق الدائرة 16 “.