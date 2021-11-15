لبنان | مارون شماس: قد نضطر لجداول اسعار يومية لصفيحة البنزين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 12:05 صباحًا

اعتبر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس طالما ان هناك تغيير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء سنضطر الى اللجوء الى جداول تسعير يومي لصفيحة البنزين.

واشار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” الى ان “مصرف لبنان اعلن منذ فترة ان لا امكانية لديه للاستمرار في تأمين الدعم على 19000 ليرة وهو نسق مع الحكومة في الطلب من الشركات النفطية تأمين 10 % من الدولار وهو يسير خطوة خطوة ولا يتسرّع في الموضوع”.

وردّا على سؤال قال: “ان طلب منّا تأمين كلّ الدولارات من السوق السوداء قد يرتفع سعر صرف الدولار حوالي 80000 ليرة (ان افترصنا ان سعر الصرف 24000 ليرة)”.

وتابع: “البنزين والمازوت سيتوفران طالما ان الدولة تسعّرها وفقا لسعرها الحقيقي فلا احد يريد الأزمة وهناك تعاون اليوم بين الجميع “.