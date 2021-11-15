لبنان | طوني فرنجية: مليار و600 مليون من اموال المودعين لبناء معامل الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 46 دقيقة

تحدث النائب طوني فرنجية عن مشروع القانون المقدم تحت عنوان “الطاقة من الناس الى الناس”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “كان لدينا اموال لتسديد العجز في كهرباء لبنان ولكن لم يكن لدينا اموال لبناء معامل كبرى.. هذا هو المنطق الاعوج في لبنان”.

واعتبر ان المشروع يقدّم حلّا لاموال المودعين العالقة في المصارف، قائلا: “الاموال العالقة في المصارف تحتاج الى خطة معقدة صعبة وقاسية لنرى ان كنا نستطيع اعادتها الى الناس بعد 10 او 15 سنة.. وما نحاول طرحه ان نستخدم ما تبقى من الاحتياطي لنفتح فرصة للمودع للاستثمار في قطاع الجميع يعلم انه لم يتسبب بخسارة يوما”.

وتابع: “مليار و600 مليون هو المبلغ الذي نتحدث عنه من اموال المودعين او الاحتياطي الالزامي لبناء المعامل اي نحوّل اموال الناس الى “assets” واستثمارات للمودعين”.

وقدّر ان تنخفض الفاتورة النفطية لتوليد الطاقة من 3 مليار الى مليار واحد في سنة واحدة بعد تحقيق المشروع “.

وقال: “انا ضدّ سياسة دعم تعرفة الكهرباء.. فالمستفيدون اكثر هم الذين لا يحتاجون الى الدعم “.

وشدد على انه يهمه ان “يستعيد المودعون اموالهم ولذلك في المشروع طرحنا نظام الـbot وان تعود ملكية معامل الكهرباء الى الدولة اللبنانية لا ان تبقى الملكية للمودع الذي حصل على امواله المستثمرة وربحه وفق المشروع”.

وعن الشأن الحكومي والازمة الحالية، قال: “يهمنا الوفاق والعلاقة جيدة مع ميقاتي وعودة عمل الحكومة مطلب كل لبناني.. و”ان شاء الله خير”، مشيرا الى ان “هناك اتصالات تحصل بعيدة عن الاعلام “.

وقال: “لا احد سيقدم فدية ولكن ان كان هناك ضمانات “ما حدا اكبر من بلدو”.. ويهمنا ان يكون للبنان علاقات جيدة مع الدول العربية “.