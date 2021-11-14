لبنان | رودولف عبود: نحاول بقدر الامكان أن يكون التعليم حضوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، ​رودولف عبود​، أننا نحاول بقدر الامكان أن يكون التعليم حضوري، ولكننا سنبقى نحترم البروتوكول الصحي، من ​وزارة الصحة العامة​.

وحول حملات التلقيح ضد فيروس “كورونا” للتلامذة، أشار في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك حملات مجانية للمدارس، من أجل تطعيم التلامذة، وهناك حملات ستكون داخل المدارس أو في بعض المستشفيات، ونحن نشجع الطلاب وأهالي الطلاب على التلقيح، والبيانات موجودة في وزارة الصحة، لمن أخذ اللقاح أو لم يأخذ.