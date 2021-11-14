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لبنان | رودولف عبود: نحاول بقدر الامكان أن يكون التعليم حضوري

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نقيب المعلمين ​رودولف عبود​

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، ​رودولف عبود​، أننا نحاول بقدر الامكان أن يكون التعليم حضوري، ولكننا سنبقى نحترم البروتوكول الصحي، من ​وزارة الصحة العامة​.

وحول حملات التلقيح ضد فيروس “” للتلامذة، أشار في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك حملات مجانية للمدارس، من أجل تطعيم التلامذة، وهناك حملات ستكون داخل المدارس أو في بعض المستشفيات، ونحن نشجع الطلاب وأهالي الطلاب على التلقيح، والبيانات موجودة في وزارة الصحة، لمن أخذ اللقاح أو لم يأخذ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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