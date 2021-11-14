لبنان | رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان يحمل الأهالي مسؤولية اندلاع الحرائق!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اندلع عصر اليوم في منطقة عاضور في خراج بلدة عرمتى في منطقة جبل الريحان – النبطية، وأتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والصنوبر والاعشاب والبلان، وقد عملت فرق من الدفاع المدني وفوج اطفاء جبل الريحان وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي على محاصرة النيران واخماد مساحات كبيرة منها.

واسف رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين “لما يحصل من حرائق ملفتة”، محملا الاهالي “المسؤولية الكبرى”،

وقال: “يجب أن يكون هناك وعي وادراك لدى أهلنا الذين هم شركاء في المسؤولية، فأي حريق هنا أو هناك في هذا الطقس، وفي اماكن فيها ثروات حرجية أو مساحات من الاعشاب، سببها قيام بعض الاشخاص بتشحيل الاشجار أو بحرق الاعشاب، وهو ما يتسبب بما نحن به اليوم”.