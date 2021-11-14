لبنان | بالفيديو والصور.. فوج إطفاء بيروت يساهم في إخماد حرائق بيت مري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2021 6:19 مساءً

انطلقت اليات فوج اطفاء بيروت، وبتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الاطفاء العقيد ماهر العجوز، للمشاركة في اطفاء الحرائق المندلعة في بيت مري.

ويعمل الجيش اللبناني والدفاع المدني على إطفاء حرائق متعددة وخطيرة اندلعت في المنطقة اليوم.

وعلى الإثر اتصل النائب إبراهيم كنعان بوزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الدفاع المدني، مشددا على ضرورة محاصرته بكلّ الطرق والإمكانات لأنّه اقترب من الدير والأحياء السكنية. كما وأرسل الجيش طوافتين للمساعدة، والسيطرة على الحريق.

من جهته أكد مدير عام الدفاع المدني أن العمل جار بكل الإمكانات المتوفرة في أيدنا وبمؤازرة الجيش ونسعى لتكثيف الجهود لحماية الناس وأرزاقهم لأنّ رقعة الحريق كبيرة في بيت مري ولا أريد استباق التحقيقات ولكن يبدو أنّ الحريق مفتعل .