لبنان | إصابات “كورونا” في لبنان تواصل ارتفاعها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في هذا المجال، أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي في وقت سابق إلى أن “الإصابات بـ”كورونا” تتراوح بين 900- 1000 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 5.5%، وهي لا يجب أن تتخطى الـ5% وفقاً لـ”منظمة الصحة العالمية”، موضحاً أن “فصل الشتاء يعتبر بيئة حاضنة لإنتشار الفيروسات”.

وأكد في حديث إذاعي، أن “الإصابات ترتفع بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”، لافتاً إلى أن “القطاع الطبي في لبنان يعاني كثيراً، بسبب النقص في الأدوية، وفي الممرضين والممرضات، وكذلك إغلاق بعض أقسام “كورونا” في بعض المستشفيات”.

وشدد عراجي، على أنه “ليس لدينا القدرة والقوة على مواجهة “كورونا” من جديد، كما كان سابقاً”، مشيراً إلى أن “ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد، وتجنب الأماكن المغلقة، أمورُ مهمة جداً لتفادي الإصابة”.