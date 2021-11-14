لبنان | إخماد كل النقاط التي اندلعت فيها الحرائق في الجنوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت المعلومات عن أنه تمت السيطرة على كل النقاط التي اندلعت فيها الحرائق في الجنوب وعملية التبريد مستمرة من قبل فرق جمعية الرسالة والهيئة الصحية والدفاع المدني وأهالي البلدات الجنوبية.

يذكر أنه اندلع صباح السبت، حريق كبير في خراج بلدات زبقين ومجدل زون والمنصوري بمدينة صور في الجنوب.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران، فيما تواصل وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب ووزارة البيئة، في إطار المساعدة السريعة على اخماد الحريق القوي الذي يتركز بمنطقة صور في وادي العزية – زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد.

وتواجدت في المكان طواقم وزارة الزراعة في منطقة الحريق بعد اتصالات إستغاثية من مخاتير وبلديات المنطقة، إذ ناشدت الوزارة “القوى الفاعلة على الأرض وكل من لديه القدرة على المساعدة لإطفاء النيران، ولتكن الجهود متضافرة في سبيل إخماد هذا الحريق الهائل”.