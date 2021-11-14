لبنان | مولوي يوضح حقيقة خبر وصول فريق أمني إماراتي إلى المطار وبحوزته أسلحة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى أنّه “بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.

هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان”.