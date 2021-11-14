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لبنان | موسكو وأنقرة تبحثان مشاركة روسيا في تصنيع مقاتلة تركية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

مقاتلة تركية

قال مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إن موسكو وأنقرة تجريان مباحثات حول إمكانية مشاركة روسيا في تصنيع مقاتلة تركية من الجيل الخامس.

وقال شوغاييف في تصريح صحفي: “لقد أعربت روسيا مرارا عن استعدادها لمساعدة الجمهورية التركية (في تصنيع مقاتلة من الجيل الخامس)، بينما نحن في مرحلة المفاوضات بشأن هذا المشروع”.

ورفضت الولايات المتحدة في وقت سابق بيع مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية “F-35” لتركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، بحسب “نوفوستي”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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