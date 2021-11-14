لبنان | عصابة نفذت عشرات عمليات سرقة في النبطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 5 ساعات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة الدّراجات الآلية وتوقيف أفرادها، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة في مدينة النبطية وجوارها، كثّفت هذه الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من كشف هوية أفراد عصابة تقوم بسرقة الدراجات النارية، وهم كل من:

– م. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)

– أ. ص. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)

– ع. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني)

– أ. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)

– ع. ن. (من مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)

بتاريخ 11-11-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، جرى توقيفهم جميعًا، بالتزامن، في بلدتي النميرية والشرقية، وضُبط بحوزة الأول والثاني دراجتان آليّتان مسروقتان.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة لسرقة الدراجات الآلية، وأنهم نفّذوا عشرات عمليات السرقة ضمن مدينة النبطية وجوارها، وببيع المسروقات. كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي حشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.