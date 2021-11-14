لبنان | بالفيديو.. حرائق مروّعة في الجنوب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2021 11:27 مساءً

التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في وادي العزية في جنوب لبنان، وتعرضت عدة قرى للخطر.

وساعدت الرياح القوية على انتشار الحرائق بسرعة عبر الأراضي الزراعية والغابات، فيما يعمل الدفاع المدني بمساعدة متطوعين لإخماد النيران.

وطالب وزير الزراعة الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب بتقديم المساعدة.

ومساءً أفادت مصادر مطلعة، بأن النيران لا تزال مشتعلة في محيط باريش قضاء صور، فيما افادت معلومات صحفية عن تجدد اشتعال النيران في منطقة المنصوري جنوبا، قضاء صور.

فيما امتدت على مساحة واسعة من الأشجار، وتحاول فرق الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، الا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن السيطرة عليها وإخمادها.

وكذلك في طيرفلسيه الزرارية النهر، لا تزال الحرائق تمتد الى الاراضي الزراعية وخاصة الزيتون، فيما جهود مكافحة النيران مستمر من قبل عناصر الدفاع المدني وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي.