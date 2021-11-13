لبنان | وزير البيئة: سبب الحرائق هو الإهمال وبعضها متعمّد ومفتعل

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أن “سبب الحرائق هو الإهمال كما أن بعضها متعمّد ومفتعل ونحن بانتظار نتائج التحقيقات”.

وأضاف، في حديث تلفزيوني: “استطعنا خلال هذه الفترة تدارك انتشار حرائق الغابات والأحراج مع الدفاع المدني، ولكن الحريق رغم معرفتنا به منذ ساعات الصباح الأولى إلا أن الرياح هي التي منعت طوافات الجيش واليونيفيل من إخماد النيران”.

ولفت إلى أننا “كوزارة بيئة نسعى إلى تعزيز إستراتيجية حماية المواقع والمحميات الطبيعية كوادي زبقين من الحرائق”.