لبنان | إعتصام لمتقاعدي قوى الامن امام منزل وزير الداخلية في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

نفد عدد من متقاعدي قوى الامن الداخلي اعتصاما امام منزل وزير الداخلية بسام المولوي في طرابلس، احتجاجا على تردي اوضاعهم الاقتصادية، وطالبوا بـ”رفع المعاشات التقاعدية وتأمين الطبابة والاستشفاء والأدوية لهم ولعوائلهم، اضافة الى شملهم بالبطاقة التمويلية وبالمساعدات الاجتماعية والغذائية كافة، وزيادة قيمة المساعدات المدرسية، واعادة تخصيص المستحقين من الرتباء ببطاقات المحروقات”. كما طالبوا بلقاء مع وزير الداخلية لعرض مشاكلهم.