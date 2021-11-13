لبنان | الجيش يوقف شخصين في بلدة نيحا ـــ البقاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13/ 11/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ي) والسوري (ح.ح) بعد أن كمنت لهما في بلدة نيحا ـــ البقاع، ويتزعم الأول إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، وهو كان قد أقدم بتاريخ 8/ 7/ 2021 برفقة آخرَيْن على قتل مؤهل أول متقاعد في قوى الأمن الداخلي خنقاً في منطقة حاصبيا، كما عمد بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.

وكانت مديرية المخابرات قد أوقفت في وقت سابق عدداً من أفراد العصابة التي يتزعمها المواطن (ح.ي) لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة.

بوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص.